Luciano Spalletti è il nuovo nome per la Juventus? Come scrive la Repubblica, l'ex Roma e Inter, se non dovesse restare Andrea Pirlo, è in pole position per la panchina bianconera. L'alternativa, invece, è Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Più indietro, per il noto quotidiano nazionale, ci sono Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri.