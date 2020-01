Emre Can può entrare nell'affare Paul Pogba. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista tedesco piace molto all'ad dei Red Devils Ed Woodward che ha già fatto qualche sondaggio. L'ex Liverpool piace anche al Borussia Dortmund che può fare un tentativo per prenderlo già prima della fine del mercato di gennaio. In ottica estate, però, Tuttosport crede che Emre sia una delle possibili pedine di scambio per riportare a Torino il francese, grande obiettivo di Paratici per la stagione 2020-21.