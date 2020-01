Emre Can dice addio alla Juventus. A gennaio il tedesco lascerà il club bianconero con il quale non ha trovato spazio in questa stagione. Come riporta Calciomercato.com il calciatore ha detto no all'offerta dell'Everton, grande rivale del suo ex club Liverpool. In queste ore si avvicina invece la fumata bianca con il club più gradito al tedesco, il Borussia Dortmund che però deve sborsare almeno 25 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.