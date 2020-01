Secondo quanto riporta Sky Sport, il Borussia Dortmund avrebbe presentato un'offerta alla Juve per Emre Can, centrocampista tedesco in uscita dai bianconeri. Il tedesco non è stato convocato da Sarri per la trasferta di Napoli. Ufficialmente per una forma influenzale ma è chiaro che lo scarso minutaggio accumulato nella prima parte di stagione abbia spinto il calciatore a chiedere la cessione e in queste ultimi giorni di mercato la Juve sta cercando un accordo coi tedeschi per la cessione. Il prezzo richiesto dai bianconeri è almeno 30 milioni di euro.