Secondo quanto riporta Sky Sport, Emre Can firmerà con il Borussia Dortmund per 30 milioni di euro più uno di bonus legato alle prestazioni del calciatore ed ai risultati della squadra. Oggi il centrocampista tedesco ha svolto le visite mediche con il club di Bundes ma le ultime indiscrezioni parlavano di un accordo tra Juve e Borussia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Emre Can ha firmato per i prossimi quattro anni e guadagnerà 10 milioni di euro lordi a stagione. La Juve lo saluta dopo 18 mesi. In giornata l'ufficialità con le cifre e la formula dell'operazione.