Federico Cherubini al primo mercato ha il compito di consegnare a Max Allegri una Juve nuova, giovane e più forte, ma non solo. Occhi anche sui giovani, con un’operazione nel mirino: un giocatore giovanissimo, un classe 2005 che compirà 16 anni il 12 settembre: Diego Ripani. Cresciuto nell’Alba Adriatica è da qualche anno nel Pescara ed è per tutti il nuovo Marco Verratti.



E di lui Tuttosport scrive: "Questa volta infatti il passaggio in bianconero del gioiello del Pescara non dovrebbe sfumare. Tanto più che da allora i rapporti tra la Juventus e il club abruzzese del presidente Daniele Sebastiani, sono diventati decisamente solidi".