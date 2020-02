Paul Pogba è il grande sogno da realizzare, ma la Juventus pensa anche al futuro. E il giovane in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici, come scrive Tuttosport, di anni ne compirà 20 l’8 maggio: è Sandro Tonali, già protagonista in Serie A con il Brescia in questa stagione, in cui ha confermato quanto aveva promesso nella scorsa annata in Serie B. Paratici ha intensificato i contatti con Massimo Cellino per battere l’Inter e tutte le concorrenti internazionali. La Juve non molla, anzi può rilanciare.