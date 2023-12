Lacoltiva il sogno di acquisire Teun, centrocampista ambito, con l'Atalanta che pone una richiesta significativa. Tuttavia, come riporta Gazzetta, il club bianconero sembra orientato a considerare questa opzione per l'estate successiva, rendendola una prospettiva più realizzabile. Koopmeiners, con la sua abilità tattica e la visione di gioco, rappresenta un rinforzo ambito, ma l'Atalanta, attuale detentrice dei suoi diritti, complica la trattativa. La Juventus, con occhio al futuro, sembra disposta a valutare attentamente questa opportunità nella finestra di mercato successiva, cercando di concretizzare il sogno Koopmeiners in modo più strategico.