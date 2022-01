La Juventus e Paulo Dybala si sono lanciati frecciate a mezzo stampa che stanno mettendo a serio rischio l'ipotesi rinnovo e secondo la stampa spagnola sono 4 i club in attesa della rottura definitiva per provare l'affondo a parametro zero. Si tratta di Inter, Barcellona, Manchester United e Tottenham. Lo riporta calciomercato.com.