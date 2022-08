Tentativo di affondo della Sampdoria per Daniele Rugani. E' diventato l'obiettivo numero uno del mercato blucerchiato, e il club genovese sta provando in ogni modo a forzare per chiudere l'operazione, imbastita ieri mattina, che porterebbe l'ex Empoli alla corte di Giampaolo. Il club ha proposto alla Juve il pagamento a metà dell'ingaggio di Rugani, che attualmente veleggia sui 3 milioni di euro netti a stagione. La Juve, dal canto suo, preferirebbe forse il Galatasaray, dal momento che il club turco tratta l'acquisto a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro.