La partita tra Inter e Sampdoria sarà un'occasione importante, per entrambe le dirigenze, impegnate a pianificare la prossima stagione. C'è un obiettivo chiaro per l'Inter: Emil Audero. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero deciso di affidarsi a lui per il post Handanovic. Lui in lizza con Juan Musso dell’Udinese e Marco Silvestri dell’Hellas Verona. Le sue ottime prestazioni recentenemente hanno riacceso i riflettori sull'estremo difensore doriano, su di lui dovrebbe esserci una prelazione della Juventus in caso di cessione, ma il numero uno recentemente ha rinnovato e la Samp sembra decisa a lasciarlo partire soltanto a fronte di un'offerta importante.