La Juventus non smette di seguire Mauro Icardi. Dopo la telenovela vissuta la scorsa estate, con il centravanti argentino accostato a più riprese ai bianconeri, le trattative potrebbero continuare anche nella prossima sessione di mercato. Infatti, dopo un avvio all'insegna dei gol, il suo rendimento è calato nel 2020, spingendo il Psg a nuove riflessioni. Così, la Juventus ha ora due possibilità, per affondare il colpo Icardi: sperare che i parigini lo riscattino (70 milioni di euro) per poi sedersi con Leonardo a trattare da quella base - considerando anche altre pedine, come De Sciglio. Oppure, al contrario, aspettare che Icardi torni all'Inter, magari deprezzato. Ovviamente, in questo caso le difficoltà sarebbero le stesse dello scorso anno: Marotta non sembra intenzionato a cedere il giocatore alla Juve.