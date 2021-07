Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve ha messo gli occhi su due giocatori brasiliani: Kaio Jorge e Diego Alves. Il primo, attaccante del Santos, piace a tanti e a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto, i suoi agenti parlano con tanti club d'Europa alla ricerca della migliore soluzione. La prossima settimana il suo procuratore sarà in Italia e vedrà anche i nuovi dirigenti juventini. Lui, che in patria hanno chiamato "il nuovo Neymar", ma non solo. C'è anche Diego Alves (brasiliano dotato di passaporto italiano) tra gli obiettivi juventini per la porta.