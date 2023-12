Lasta monitorando attentamente il mercato dei difensori centrali, concentrando l'attenzione su due nomi chiave: Marioe Lloyd, entrambi in scadenza rispettivamente con l’Atletico Madrid e il Bournemouth. Un tratto comune tra loro è la loro abilità nel gioco con il piede sinistro, una caratteristica cruciale dato che l’unico difensore mancino nella rosa bianconera è Alex Sandro. Hermoso, a 28 anni, vanta una notevole esperienza, essendo al suo quarto anno come punto fermo dell’Atletico Madrid. D'altra parte, Kelly, 25 anni, è alla sua seconda stagione nella Premier League. Queste opzioni emergono secondo quanto riportato da Tuttosport, delineando una prospettiva interessante per il reparto difensivo della Juventus.