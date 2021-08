Non solo i big. La Juve lavora anche sul mercato dei più giovani con un occhio di riguardo per l'Under 23. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe chiudersi l'affare. Il difensore rumeno, per il quale il club sardo si è mosso in maniera molto concreta sorpassando il Genoa, è pronto a dire sì, anche se vanno ancora limati i dettagli della formula di cessione. In partenza c'è anche Luca Pellegrini, appena rientrato dal prestito al Genoa, la Juve dovrebbe infatti puntare su Mattia De Sciglio come vice-Alex Sandro.