Stando a Tuttosport, lasta seguendo da vicino la crescita di Patrick, classe 2004 danese di origini nigeriane, uno dei tanti gioielli pescati da Pantaleo Corvino per il: il giovane è una "furia" sulla fascia sinistra, lì dove i bianconeri hanno bisogno di rinforzarsi. Il club pugliese è una bottega cara, ma dalla Continassa si sono mossi in anticipo e il rapporti sono ottimi. Da non escludere, dunque, una mossa in estate, quando in casa Juve, se saranno confermati tutti gli introiti derivanti dalle coppe, si metterà in atto una sorta di rivoluzione sul mercato.