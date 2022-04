Il terzo gol in campionato contro l’Udinese è solo la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile per Udogie. Il classe 2002 piace molto alla Juve in vista della prossima stagione, che sonda il terreno per il futuro. I bianconeri mirano a rinnovare le fasce e sondano diversi profili in Italia, tra cui anche l'altro titolare bianconero dell'Udinese: Nahuel Molina.