Non sono andate come si aspettava le prime settimane dial Paris Saint-Germain. Secondo la stampa francese, il portiere ha ancora dei contatti con la Juventus. Un'opzione nel caso in cui anche nei prossimi mesi non riuscisse a trovare più continuità a Parigi, vista la concorrenza di Keylor Navas. I costi di un suo possibile trasferimento rendono complicata l'ipotesi Juve, ma sempre viva.