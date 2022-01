Aaron Ramsey a gennaio dovrebbe lasciare la Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club bianconero potrebbe contribuire nel pagamento dello stipendio del gallese, che piace in Premier, pur di lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Ormai separato in casa e da tempo fuori dai convocati, ufficialmente per infortunio, Ramsey è nella lista dei partenti e la Juve cerca una soluzione.