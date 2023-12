La trattativa per Kalvinrimane in sospeso, un dossier di grande rilevanza sul tavolo della Juventus. Tuttavia, ora è il momento per il club bianconero di prendere decisioni cruciali. Il Manchester City dà priorità a destinazioni internazionali, mentre il giocatore esprime una preferenza per la Premier League, soprattutto il Newcastle. Tuttavia, se la Juventus dovesse convincere Phillips a unirsi alla squadra, la prospettiva di un suo arrivo diventerebbe concreta. Nonostante ciò, l'obiettivo primario della Juventus è un centrocampista con caratteristiche diverse. Quindi, la scheda relativa a Phillips rimarrà sul tavolo almeno per qualche altro giorno, mentre il club cerca di delineare la soluzione migliore per rafforzare il centrocampo.