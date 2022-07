Parigi, meta utile per il mercato bianconero. Dopo Di Maria, arrivato a parametro zero, ecco Leandro, connazionale di Angel e non certo intoccabile al Psg. Come riporta Tuttosport, "alla Continassa tengono le antenne dritte e monitorano la situazione aspettando che si sblocchi qualche uscita in mezzo al campo. Prima di tentare un eventuale aggancio a Paredes, la Juventus deve trovare una soluzione per Aaron Ramsey , ieri rientrato alla Continassa dopo il prestito semestrale al Glasgow Rangers. L’ipotesi più quotata resta quella della risoluzione del contratto. L’uscita del gallese probabilmente non basterebbe per dare l’assalto a Paredes. Già, servirebbe anche quella di Arthur, per il quale resiste la pista Roma".