Nelle ultime ore Serdar Azmoun, forte attaccante iraniano dello Zenit, è stato accostato con forza alla Juventus. Stando a quanto appreso, la pista al momento è fredda. Lo Zenit non vuole cedere il giocatore a gennaio nonostante sia in scadenza di contratto a luglio e la Juve, a cui è stato proposto, non vuole spendere in questo momento.