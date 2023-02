Secondo Il Corriere dello Sport, è sempre più vicino il rientro alladi, che finora non ha di certo soddisfatto le aspettative delconsiderando anche il lungo stop dovuto ai problemi fisici. Il club inglese non sembra per nulla intenzionato a riscattare il cartellino del brasiliano dai bianconeri, che a loro volta dovrebbero trovargli una nuova sistemazione.