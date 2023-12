Mentre la competizione per Pierre-Emilesi stempera, la Juventus mantiene una posizione privilegiata. Tuttavia, il Tottenham mostra una certa prudenza, attendendo non solo l'individuazione di un sostituto, ma anche un passo concreto da parte della Juventus per avvicinarsi alla valutazione di 25 milioni stabilita a Londra. Gli Spurs si oppongono a un prestito secco o con diritto semplice; al contrario, insistono su un obbligo condizionato. La distanza tra le due parti sembra concentrarsi su questo punto cruciale, mentre la Juventus cerca di trovare un terreno comune per assicurarsi le qualità di Hojbjerg.