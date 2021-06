Manuel Locatelli più un'alternativa. Nella lista dei centrocampisti seguiti dalla Juventus per la prossima stagione c’è anche il nome di Corentin Tolisso, centrocampista classe 1994 di proprietà del Bayern Monaco. Vecchio pallino della Juve, che provò a prenderlo sia nel 2017, sia un anno fa, torna ora nei radar Juve. E' presente in realtà da diversi mesi, come vi abbiamo raccontato, ma anche Sky Sport rilancia l'idea del ritorno di fiamma. In scadenza nel 2022 con il club tedesco, ci sono già stati dei primi contatti. La Juve può sfruttare la situazione contrattuale ma non è troppo convinta dai continui infortuni.