Non solo il rinnovo di Paulo Dybala. La Juve pensa anche al grande colpo per l'estate e puntano forte su Dusan Vlahovic. Tuttosport racconta di contatti costanti tra la Juve e l'entourage del giocatore, con tanto di incontri previsti per sondare la possibilità di trasferimento in bianconero. E anche la Gazzetta conferma: ​la Juve non perde mai di vista quello che sta accadendo attorno al centravanti serbo, che finora ha rifiutato le proposte dell’Arsenal e si sta guardando intorno.