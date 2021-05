La Juve ragiona sul presente (a breve l'annuncio di Allegri) e anche sul futuro, con il mercato sempre in primo piano. I bianconeri sono già pronti a regalare due colpi al nuovo allenatore. Arrivano entrambi dal Milan, ma lo fanno a parametro zero. Si tratta di Gigio Donnarumma, che il Milan ha salutato, e di Hakan Calhanoglu, anche lui in scadenza anche se ancora non ha sciolto le riserve sul futuro. Sono loro i due nomi già pronti.