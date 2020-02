La Juventus monitora la situazione su Federico Chiesa, che per la prossima estate potrebbe essere un nome caldo sul mercato. In merito alla situazione del giocatore della Fiorentina, ne ha parlato direttamente il suo presidente, Rocco Commisso. Ecco le sue parole, a Il Corriere dello Sport: "Nessuno, fin qui, mi ha chiesto mai di andare via. Non lo ha fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico, del quale ho avuto una impressione straordinaria. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere, del resto non c’era nessun “deal” che prevedesse, come si è dimostrato, che dovesse partire la scorsa estate"