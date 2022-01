"Era la prima idea e potrebbe diventare anche l’ultima: tentare nuovamente la Fiorentina per Dusan Vlahovic (contratto in scadenza nel 2023) calando sul tavolo soldi e una contropartita di lusso come Dejan Kulusevski". Apre così Tuttosport, che prosegue: "Al netto della riuscita e dell’ok di Rocco Commisso, il ragionamento dei bianconeri è chiaro: invece di puntare su un prestito di sei mesi in modo da avere le mani libere a giugno per dare l’assalto al serbo, provare ad anticipare direttamente il super bomber viola". Le alternative? Martial in pole, poi Icardi o Maxi Gomez. E Azmoun l'ultima opportunità.