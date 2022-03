Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la Juventus sarebbe molto interessata al centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk Marcos Antonio. Il giocatore può essere liberato dal club ucraino. Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha anche dichiarato: "Se penso alla Juventus, mi viene in mente un centrocampista che aumenti qualità e dinamismo del reparto. A maggior ragione adesso che McKennie è infortunato. Marcos Antonio potrebbe essere una idea interessante. È piccolino, però è tecnico e si inserisce tanto. Questi giocatori sono pronti per giocare subito perché noi avremmo dovuto ricominciare il campionato il 26 febbraio. Marcos Antonio, come tutti gli altri nostri brasiliani, può essere d'aiuto a una squadra che ha una emergenza legata agli infortuni".