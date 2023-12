Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, noto per seguire da vicino le vicende del Barcellona, ha recentemente delineato una lista di potenziali rinforzi difensivi per il club blaugrana, includendo il nome di Daniele. La lista comprende anche nomi di alto profilo come Mats Hummels, Lukas Klostermann, Axel Witsel, Cesar Azpilicueta, Mario Hermoso e Aaron Wan-Bissaka. Questa mossa strategica evidenzia l'attenzione del Barcellona al potenziamento della propria difesa, con Rugani inserito tra le opzioni considerate per rafforzare la retroguardia. La scelta finale tra questi candidati rifletterà la volontà del club di consolidare la propria linea difensiva in vista delle sfide future.