Paolo, attraverso il suo canale X, ha fornito recenti aggiornamenti sul mercato della Juventus: "Missione inglese per Giuntoli. Il profilo che attira la Juventus, sia dal punto di vista contrattuale che per le caratteristiche tecniche (quella di regista), è Charliedell'Arsenal. Con Moiseche si dirige a Londra. Come già anticipato su Calcio Totale, la pista relativa a Toninon è ancora completamente esclusa, ma sembra essere posticipata a giugno," ha dichiarato il giornalista di Rai Sport. L'attenzione della Juventus sembra ora focalizzarsi su prospettive immediate, con Kroos che potrebbe diventare un obiettivo più concreto nell'orizzonte estivo.