Al giorno d’oggi, quando un giovane prospetto si mette in mostra, scatena un’asta milionaria internazionale. È il caso di Houssem Aouar, mezzala classe ’98 del Lione che ha stregato mezza Europa. La Juventus è una delle squadre che si è mossa per prima, ricevendo anche la benedizione del presidente dell’OL Aulas, ma la concorrenza di fa più serrata. Dopo l’inserimento del Liverpool è stato registrato quello del Manchester City, deciso nell'investire sul franco-algerino come successore del partente David Silva. È quanto riporta RMC Sport.