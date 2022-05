Chi se ne va, chi rimane, chi è in bilico. Sono queste le domande più frequenti in casa Juve, specialmente nel giorno in cui "inizia" informalmente il calciomercato. Dubbi sul futuro e su alcuni calciatori, con una buona dose di cambiamenti all'orizzonte. Rivoluzione totale? No. Colpi top? Sì. E quelli in bilico? Da valutare caso per caso. Una buona base per ripartire c'è, sostiene Max Allegri, però c'è bisogno di innesti mirati e di cambiamento in una rosa che inevitabilmente deve dare di più, arrivando a giocarsi tutto fino all'ultima giornata. E se il vertice di mercato è fissato ( QUI ), è necessario fare il bollettino di permanenze e addii.