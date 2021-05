Una serie di nomi, di idee, da cui pescare il nome giusto. L'intreccio tra Torino e Madrid prosegue, con la Juve che tiene viva l’ipotesi Zidane, verso l'addio al Real. Come scrive la Gazzetta, in queste fasi convulse "riprendono quota quelle voci che vedevano in passato Simone Inzaghi e Rino Gattuso nei fari bianconeri. Non a caso alla Lazio non arriva la firma tanto attesa del tecnico piacentino, mentre il patto di Ringhio con Commisso verrebbe fatalmente sospeso in caso di chiamata da Torino. Nel calderone ricompare anche Sinisa Mihajlovic, anche lui tra i nominati tempo fa. Troppe voci per pensare ad un finale delineato? Può darsi. Il solco principale, però, è tracciato. Zinedine Zidane resta il preferito".