Il futuro di Dean Huijsen, che sembrava ormai certo, con il passaggio al Frosinone in prestito fino a giugno, è stato messo in discussione nelle ultime ore. Il motivo è legato all'interessamento della Roma, con José Mourinho che ha approvato l'operazione di portare il classe 2005 in giallorosso, anche in questo caso, in prestito secco visto che la Juve vuole mantenere il pieno controllo sul giocatore. Il club bianconero, come riferisce Tuttosport, non vuole rimangiarsi la parola data al Frosinone, con il quale c'era già un accordo totale per il passaggio dell'olandese. In più, a Frosinone, Huijsen avrebbe probabilmente anche più chance di giocare, aspetto fondamentale per la crescita del ragazzo.