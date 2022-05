La Juve lavora al dopo Chiellini: il sogno è Koulibaly del Napoli ma il mirino è puntato pure su Gabriel (Arsenal) e Badiashile (Monaco), con Milenkovic (Fiorentina) come alternativa. E non solo. Come scrive il Corriere dello Sport, i bianconeri ragionano anche sul tema terzini: "piacciono molto Bellanova (Cagliari) e Molina (Udinese) per la fascia destra mentre, a sinistra, potrebbero partire sia Alex Sandro, sia Pellegrini. Per sostituirli, il favorito è Emerson Palmieri (Lione), ma occhio pure a Udogie (Udinese) e Wijndal (Az Alkmaar)".