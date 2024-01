Laha avanzato una proposta contrattuale di quattro anni e mezzo a Tiago. I dettagli dell'accordo sono in fase di definizione per completare l'affare, ormai prossimo alla conclusione. Il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Lille per acquisire il giocatore al costo di 3,5 milioni di euro, oltre a includere una clausola del 10% sulla futura vendita. La trattativa si avvicina alla sua conclusione e l'ufficializzazione è imminente, segnalando un passo significativo nella costruzione della rosa della Juventus per le prossime stagioni. Lo riporta Fabrizio Romano.