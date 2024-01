Il Corriere dello Sport rivela che la Juventus è attualmente al crocevia per definire il destino di Fabio, con numerosi club interessati al centrocampista azzurro. Tra questi, spiccano il Monza, il Sassuolo, la Salernitana (che, nonostante stia negoziando il ritorno di Hans Nicolussi Caviglia, mostra interesse per Miretti) e l'Udinese. La situazione è in evoluzione, con la Juventus che valuta attentamente le proposte e le opportunità per il giovane talento. Resta da vedere quale squadra si aggiudicherà le prestazioni di Miretti, con il suo futuro ancora in sospeso e molte trattative in corso.