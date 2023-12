Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, già a gennaio lafarà un tentativo per Victore, l'attaccante classe 2000 delche Cristiano Giuntoli segue da anni, fin dai tempi in cui giocava in Belgio con la maglia dell'Union Saint-Gilloise. Il costo del cartellino, però, al momento è abbastanza proibitivo: 40 milioni di euro, una cifra che i bianconeri potrebbero permettersi solo con il sacrificio di un giovane o con la cessione di un big come Dusan, proprio il giocatore di cui non a caso andrebbe a prendere il posto.