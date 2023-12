Laha manifestato interesse per Rodrigo, centrocampista che ha militato nell'Udinese e attualmente gioca nell'Atletico Madrid. Non trovando un ruolo centrale sotto la gestione di Simeone, la Vecchia Signora ha avviato sondaggi con i Colchoneros per valutare la possibilità di un prestito. Tuttavia, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'opzione del prestito è stata categoricamente respinta. I bianconeri, alla luce di questa risposta, stanno ora dirigendo le proprie attenzioni su alternative per il mercato di gennaio, abbandonando l'idea di acquisire De Paul in modo temporaneo.