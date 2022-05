Giacomo Raspadori è uno dei nomi caldi per il dopo Paulo Dybala. Giovanni Carnevali è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha commentato cosi il futuro del suo giocatore:



RASPADORI - "È giovane e come tutti, ha bisogno di tempo per crescere e maturare. Spererei lo facesse con noi, ma può succedere anche con un grande club. L’importante è che non sbagli la scelta, che trovi una società in cui può continuare il suo percorso professionale. Insomma, deve giocare, non stare in panchina. Giacomo ha qualcosa di speciale: è un campione".