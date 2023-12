Il centrocampista serbo Lazarè al centro delle voci di mercato, con Napoli e Juventus particolarmente interessate al suo talento. Il tecnico dell'Udinese, Luca Cioffi, ha aperto alla possibilità di cessione durante una conferenza stampa dichiarando: "Se arriva una grande squadra, non sta a me trattenerlo." Questa dichiarazione potrebbe indicare un'apertura da parte dell'Udinese a considerare offerte per Samardzic, mettendo il giocatore al centro di attenzione per i club interessati. L'interesse di Napoli e Juventus potrebbe portare a uno sviluppo significativo nelle trattative di mercato nei prossimi giorni.