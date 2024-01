Le parole di Urbanoa margine del consiglio di Lega: "Conci siamo parlati a suo tempo, lui mi ha manifestato il suo pensiero e io gli ho detto: 'Sei importantissimo, rimani con noi'. Può partire in estate? Ha un contratto fino al 2027 col Torino." Cairo, con queste dichiarazioni, conferma il dialogo con Buongiorno e la volontà del club di trattenere il giocatore, sottolineando la sua importanza. La scadenza contrattuale fino al 2027 evidenzia la prospettiva a lungo termine del Torino per Buongiorno, scoraggiando possibili speculazioni su una sua partenza in estate. Anche se, in giornata, é stato proprio Buongiorno a non chiudere la porta alle avances delle big, Juventus compresa...