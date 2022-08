La Sampdoria è alla ricerca di un centrocampista di qualità da affidare a Giampaolo. Il desiderio blucerchiato è quello di portare a Genova dalla Juventus il promettente centrocampista Nicolò. Sul giocatore classe 2001 la concorrenza non manca, in particolare è forte quella di Cremonese e Monza, ma nelle ultime ore andrebbe registrato un sorpasso blucerchiato per il ragazzo. Secondo Sportitalia la Samp avrebbe superato le altre società nella corsa al giocatore.