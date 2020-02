Uno dei nomi più caldi della prossima finestra di mercato sarà sicuramente Jadon Sancho: sul fenomeno del Borussia Dortmund c'è da tempo la Juventus che l'ha messo nel mirino per il post Ronaldo. Ma in vantaggio sembra esserci il Liverpool, con Real, Barcellona e United a seguire. Tuttavia, secondo quanto riporta Don Balon, sul talento inglese è piombato anche il PSG, che ha pronta un’offerta da 120 milioni di euro per arrivare al classe 2000. La Juventus lo monitora da lontano, le altre big europee fanno la fila per il gioiellino inglese con il Liverpool i prima fila.