Chi prende la Juve in attacco? Serdar Azmoun, attaccante iraniano in scadenza con lo Zenit, si è accordato con il Bayer Leverkusen e sarà lì dall’estate, nel mentre il club bianconero continua la caccia a un'occasione per gli ultimi giorni di mercato. Vlahovic a parte, i bianconeri sondano un profilo diverso e pensano ancora a Pierre Aubameyang, molto più defilato dopo i problemi in Coppa d'Africa, e anche a Ousmane Dembélé, che il Barcellona ha messo apertamente alla porta. Come riporta la Gazzetta, il contratto del francese è pesante e i suoi problemi di comportamento noti, ma è in uscita e potrebbe dare una mano, soprattutto se la Juventus si libererà di un ingaggio in mezzo al campo.