Secondo quanto riporta il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, Emre Can vuole lasciare la Juventus a gennaio. Il tedesco può sempre finire nello scambio con Paredes e in queste ore ci sarebbero stati nuovi contatti con il Psg proprio per tornare a parlare del possibile affare. Il giornalista conferma inoltre che la Juve ha bloccato l'infortunio di Rugani dopo l'infortunio di Merih Demiral per il quale la stagione è praticamente terminata. Il turco sarà tolto dalla lista Champions e al suo posto verrà inserito Giorgio Chiellini che tornerà in campo alla fine di febbraio.