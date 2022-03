Il nuovo centrocampo della Juventus sta prendendo forma in queste settimane. Dal mercato di gennaio alla prossima estate, la dirigenza bianconera è pronta alla rivoluzione: si effettuano sondaggi, si collezionano telefonate esplorative propedeutiche a futuri incontri dal vivo. E in questo senso vanno gli approcci con il portoghese Renato Sanches, per cui sfida il Milan. 24anni del Lille, cresciuto nel Benfica, la Juve lo tiene d’occhio praticamente da quando lasciò il Portogallo per il Bayern nell’estate 2016. Ora, stando a quanto racconta Tuttosport, con l’entourage di Sanches c’è già un’intesa di massima sull’opportunità di aggiornarsi nel corso della sosta imminente con un possibile faccia a faccia.