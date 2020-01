La stagione di Federico Bernardeschi non sta andando nel migliore dei modi. Il fantasista bianconero ha inciso poco, pochissimo con la maglia bianconera nonostante le tante occasione concesse da Maurizio Sarri. Cos'ha in serbo il futuro per lui? Mentre il tecnico bianconero sta iniziando a farlo giocare come mezzala destra (almeno in allenamento), alla Continassa si inizia a guardare anche al mercato. La Stampa conferma le indiscrezioni per cui l'ex viola potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per Zaniolo o Pellegrini.